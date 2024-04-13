Канберра, 13 апреля, 2024, 12:22 — ИА Регнум. Посольство России в Австралии и генеральное консульство РФ в Сиднее не располагают данными о гражданах России среди пострадавших в результате нападения в торговом центре в пригороде Сиднея, сообщили дипломаты 13 апреля.

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«У нас пока нет данных о том, что в числе пострадавших во время инцидента в Сиднее были российские граждане», — заявили ТАСС в посольстве.

В консульстве в свою очередь сообщили, что сотрудников миссии в торговом центре в момент нападения не было. Генеральное консульство находится недалеко от места происшествия.

Как передавало ИА Регнум, ранее газета Sydney Morning Herald сообщила, что неизвестный мужчина напал с ножом на посетителей торгового центра Westfield Bondi Junction в сиднейском пригороде Бонди-Джанкшн. В результате нападения погибли как минимум пять человек, пострадали — восемь, один из которых находился в критическом состоянии.

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Отмечалось, что полиция намерена выяснить связь нападавшего с террористическими организациями.

Позднее то же издание сообщило, что нападавший ликвидирован. По данным полиции, мужчина действовал в одиночку. Личность злоумышленника пока не установлена.