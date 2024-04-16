Москва, 16 апреля, 2024, 03:29 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин призвал ужесточить ответственность за демонстрацию и распространение преступлений в Сети. Об этом он рассказал в интервью «Комсомольской правде» 16 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Бастрыкин

«Надо как можно скорее принять закон об административной ответственности за распространение с использованием платформ потокового вещания фотографий или видеоматериалов с изображениями противоправных деяний, совершённых с особой жестокостью», — указал Бастрыкин.

Также председатель СК РФ выступил за усиление уголовной ответственности за совершение преступления, продемонстрированного публично в Сети или средствах массовой информации. Как отметил Бастрыкин, кадры подобного характера пропагандируют насилие, вызывают агрессию и могут формировать у подростков активность, направленную на противоправные деяния.

Как передавало ИА Регнум, в декабре прошлого года в Государственную думу России на рассмотрение внесли законопроекты об административной и уголовной ответственности за распространение в Сети материалов, демонстрирующих кадры жестокости, так называемых треш-стримов. В феврале депутаты Госдумы в первом чтении одобрили соответствующий законопроект.