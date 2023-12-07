Москва, 8 декабря, 2023, 01:30 — ИА Регнум. В Госдуму на рассмотрение внесены законопроекты об административной и уголовной ответственности за распространение в Сети фото и видео, на которых демонстрируются кадры жестокости, так называемые треш-стримы. Соответствующие документы размещены в думской электронной базе.

Цитата из видео на YouTube Смерть подруги стримера ReeFlay во время стрима

Инициаторами изменений в Уголовный кодекс выступили сенаторы и депутаты Госдумы.

В пояснительной записке говорится, что совершение преступлений с публичной демонстрацией значительно повышает общественную опасность, посягает не только на жизнь и здоровье, свободу, честь и достоинство конкретных лиц, но также на общественную безопасность и общественный порядок, вводя данное преступное поведение в ранг допустимого и возможного для неограниченного круга лиц.

Авторы проектов предлагают усилить уголовную ответственность за совершение десяти преступлений, которые чаще всего используют треш-стримеры: умышленное причинение вреда здоровью в разной степени, истязание, убийство (лишение свободы на срок от 8 до 20 лет), похищение человека, побои, угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, рабский труд и незаконное лишение свободы.

За незаконное распространение треш-стримерами таких материалов предлагается штраф от 200 тыс. до 600 тыс. рублей для граждан, для должностных лиц — от 300 тыс. до 700 тыс. рублей. Также предусматривается конфискация оборудования для изготовления фото и видео.

Под хулиганскими побуждениями будет пониматься «совершение правонарушения в целях нарушения общественного порядка, выражающего явное неуважение к обществу».

Как сообщало ИА Регнум, треш-стример, в прямом эфире избивавший девушку и стрелявший в неё из травматического пистолета, был задержан сотрудниками правоохранительных органов в Волгограде.

Во время видеотрансляции стримерша Жади из Тюмени кричала на ребёнка, угрожала ему и оскорбляла, используя ненормативную лексику.