Прага, 16 апреля, 2024, 02:33 — ИА Регнум. Украинская армия ослабла за два года ведения боевых действий, заявил чешский наёмник ВСУ по имени Пётр в интервью информационному порталу iDNES.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Он отметил, что продолжительные бои истощили представителей Вооружённых сил Украины физически и морально. Также, по словам наёмника, множество бойцов ВСУ погибли или получили ранения.

Кроме того, украинские войска столкнулись с растущим дефицитом боеприпасов из-за недостаточной помощи Запада. По мнению Петра, армию Украины ждут безрадостные перспективы.

Как сообщало ИА Регнум, в конце февраля министр обороны России Сергей Шойгу проинформировал, что с начала российской спецоперации украинские войска потеряли свыше 444 тыс. военных. 2 апреля он заявил, что с начала 2024 годаВСУ лишились более 80 тыс. бойцов, а также 14 тыс. единиц различного вооружения, включая более 1200 танков и бронемашин.

27 февраля журнал Military Watch Magazine написал, что боеспособность даже самых элитных подразделений украинской армии сильно подорвана из-за серьёзных потерь в живой силе и технике. 6 апреля майор Вооружённых сил Украины в отставке Игорь Лапин рассказал, что более половины личного состава ВСУ на линии боевого соприкосновения не укомплектованы.

Он добавил, что мобилизация, которую хочет провести Киев, не исправит ситуацию.