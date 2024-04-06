Киев, 7 апреля, 2024, 01:25 — ИА Регнум. Более половины личного состава ВСУ на линии боевого соприкосновения не укомплектованы, заявил 6 апреля майор Вооружённых сил Украины в отставке Игорь Лапин в эфире киевского «5 канала».

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По его словам, в ряде подразделений количество личного состава составляет меньше 40%. Лапин отметил, что не может предоставить больше информации, поскольку раскроет государственную тайну.

Майор считает, что мобилизация, которую хотят провести на Украине, не поможет решить указанную проблему. Экс-военнослужащий назвал катастрофическим готовящийся закон о мобилизации из-за больших сроков его принятия и внедрения.

Лапин также отметил, что ситуация в войсках заставила главу киевского режима Владимира Зеленского отказаться от цели выйти на границы 1991 года. Майор напомнил, что теперь ведутся разговоры про позиции 2022 года.

Как сообщало ИА Регнум, 2 апреля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что с начала 2024 года ВСУ потеряли свыше 80 тысяч бойцов, а также лишились 14 тысяч единиц различного вооружения, включая более 1200 танков и бронемашин.

6 апреля советник главы ДНР Ян Гагин рассказал, что украинская армия испытает недостаток боеприпасов. Кроме того, ВСУ столкнулись с кризисом призывного ресурса.

Гагин уточнил, что у украинских сил имеется техника, но есть нехватка людей, которая должна управлять ею. Кроме того, ВСУ не могут набрать пехоту.