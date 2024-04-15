Тбилиси, 15 апреля, 2024, 23:15 — ИА Регнум. Комитет парламента Грузии по правовым вопросам в первом чтении поддержал законопроект «О прозрачности иностранного влияния». Трансляция заседания велась на YouTube-канале законодательного органа.

кадр из видео

Собрание проходило на фоне протестов в грузинской столице. В числе прочего этот законопроект предусматривает обязательную регистрацию в специальном реестре для некоммерческих организаций и средств массовой информации, работающих «в интересах иностранной державы».

Указанных юридических лиц также обяжут отчитываться о доходах. Телекомпания Rustavi 2 уточняет, что уклоняющихся от регистрации в реестре организаций ждёт штраф.

Как сообщало ИА Регнум, 3 апреля в парламент Грузии внесли законопроект «О прозрачности иностранного влияния». Его инициатором выступила правящая партия «Грузинская мечта».

Документ вызвал недовольство у оппозиции. Сторонники западного курса сочли проект «российским». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал указанные утверждения абсурдными и напомнил, что подобные законы действуют во многих странах.

15 апреля парламент Грузии начал рассмотрение этого законопроекта. В ходе обсуждения произошла драка. Депутат от оппозиционной партии «Граждане» Александр Элисашвили ударил исполнительного секретаря «Грузинской мечты» Мамуку Мдинарадзе, который выступал с докладом.

Вечером у здания парламента в Тбилиси также начался митинг противников законопроекта об иноагентах. В марте 2023 года «Грузинская мечта» уже пыталась принять закон об иноагентах. Документ приняли в первом чтении, но позже отозвали на фоне беспорядков в Тбилиси.