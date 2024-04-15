Тбилиси, 15 апреля, 2024, 23:01 — ИА Регнум. Митингующие против закона об иноагентах у здания парламента в Тбилиси стали устраивать стычки с полицией. Об этом 15 апреля сообщает ТАСС с места событий.

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Протестующие сделали попытку обойти здание парламента, но полиция не дала им эту возможность. На место протестной акции прибыли водомёты и спецназ. МВД Грузии рекомендовало митингующим подчиняться требованиям полиции, после чего начались задержания.

Представитель МВД Грузии Теймураз Купатадзе сообщил грузинским СМИ о задержании четырёх человек. Причин задержания Купатадзе не указал. Как уточнили очевидцы, задержали тех митингующих, которые стояли перед боковым входом в здание парламента.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Тбилиси начался митинг противников законопроекта об иноагентах. Инициатором законопроекта является правящая партия «Грузинская мечта». Документ внесли в парламент 3 апреля, это вызвало недовольство в оппозиции. Сторонники западного курса назвали проект «российским». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал такие заявления абсурдными, напомнив, что подобные законы есть во многих странах.

15 апреля в парламенте Грузии началось рассмотрение законопроекта об иноагентах. Обсуждение прервалось из-за потасовки — депутат от оппозиционной партии «Граждане» Александр Элисашвили ударил исполнительного секретаря «Грузинской мечты» Мамуку Мдинарадзе, выступавшего с докладом.