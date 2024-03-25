Москва, 25 марта, 2024, 16:23 — ИА Регнум. На юго-западе и севере Москвы утверждены два проекта комплексного развития территорий. Речь идёт о районах Ясенево и Восточное Дегунино, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале.

Джапаридзе Михаил/ITAR-TASS

«В районе Ясенево возведём жилые дома, спортивный центр с ледовой площадкой, медицинский центр, многоуровневую автостоянку, в планах также школа, детский сад и другие общественно-деловые и социальные объекты. В районе Восточное Дегунино — жилые дома и коммунально-складские базы», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в Москве уже одобрены и реализуются 70 проектов комплексного развития территорий общей площадью свыше 895 га. Будет создано около 170 тыс. рабочих мест.

Как передавало ИА Регнум, ранее мэрия Москвы сообщила, что с 20 апреля на юге, юго-востоке и западе города откроются ещё пять новых выделенных полос для городского транспорта.

Пресс-служба напомнила, что по участкам, где появятся выделенные полосы, проходит в общей сложности 27 маршрутов наземного транспорта, с понедельника по пятницу по ним совершается свыше 80 тыс. поездок.

В частности, благодаря созданию выделенной полосы на участке Новоданиловского проезда пассажиры двух автобусов смогут проезжать по нему быстрее почти в три раза.