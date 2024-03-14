Москва, 14 марта, 2024, 12:29 — ИА Регнум. В московском районе Черёмушки проведут комплексное развитие неэффективно используемой территории (КРТ). Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин у себя в Telegram-канале.

Альберт Гарнелис/ТАСС

«Планируем построить жилые дома, в том числе для переселения по программе реновации, а также административное здание. Проект даст горожанам порядка 570 рабочих мест», — написал мэр Москвы.

По информации Собянина, в настоящее время одобрены и находятся в стадии реализации 70 проектов КРТ общей площадью более 895 га.

Как передавало ИА Регнум ранее, 9 марта мэр Москвы сообщил, что около 8 тыс. жителей СЗАО получили квартиры по реновации.

Для новых домов подобрали 40 стартовых площадок. Сейчас 18 домов находятся в стадии строительства, 10 зданий проектируется, а 16 новостроек готовы, их передали под заселение, уточнил тогда мэр.

Перед этим, 4 марта, на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным Собянин доложил, что более 150 тысяч москвичей получили современное жильё по программе реновации. Через три года жильё для переселения построят для 350 тысяч горожан.

На совещании с главой государства мэр также рассказал о результатах социально-экономического развития Москвы в прошлом году и дальнейших планах реализации крупнейших городских программ развития промышленности, транспорта, культуры и социальной сферы.

Собянин отметил, что, по его мнению, в Москве наилучшие результаты по реализации внутригородских программ за всю историю города.