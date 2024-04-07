Белгород, 7 апреля, 2024, 16:33 — ИА Регнум. Девушка погибла в результате атаки дронов украинской армии на Белгородский район, написал 7 апреля губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

TACC/Александр Полегенько

Как рассказал глава региона, российские силы противовоздушной обороны сбили четыре украинских дрона самолётного типа на подлёте к Белгороду. В селе Шагаровка в результате отражения атаки осколки попали в автомобиль, в котором находилась семья из шести человек.

«К большому горю, погибла девушка. От полученных ран она скончалась на месте до прибытия бригады скорой помощи», — сообщил Гладков.

Губернатор выразил соболезнования родным погибшей и сообщил, что её отец получил закрытую черепно-мозговую травму с открытой раной головы и осколочным ранением правой ключицы. Раненого в состоянии средней степени тяжести доставили в горбольницу №2.

Матери погибшей девушки также потребовалась помощь. Кроме того, пострадал находившийся в автомобиле 18-летний молодой человек, который получил черепно-мозговую травму, его доставили в ту же больницу.

«Двое детей с закрытыми черепно-мозговыми травмами и сотрясениями головного мозга доставлены бригадами скорой в детскую областную больницу», — сообщил Гладков, отметив, что их состояние врачи оценили как средней степени тяжести.

Как сообщало ИА Регнум, в Белгороде и Белгородском районе 7 апреля объявили о ракетной опасности. Жителей призвали не покидать домов и не подходить к окнам. Режим ракетной опасности отменили через десять минут. Кроме того, в Единой государственной системе предупреждения и ликвидации ЧС заявили об опасности атаки дронов.

Ночью 7 апреля Гладков в Telegram сообщил, что украинские дроны атаковали несколько населённых пунктов в Белгородской области. Так, взрывное устройство с беспилотника сбросили в посёлке Ленинский в Шебекино. Здесь загорелась крыша дома. В Грайвороне, в селе Дроновка получила повреждения линия газопередачи в результате атаки FPV-дронов.