Москва, 15 апреля, 2024, 15:18 — ИА Регнум. По городу Полтаве на Украине нанесли удар, в результате которого, судя по цвету дыма, загорелись горюче-смазочные материалы. Об этом 15 апреля сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на коллег.

Иван Шилов ИА Регнум

«Полтава — прилёт… Судя по цвету дыма, зацепили что-то из ГСМ (горюче-смазочные материалы. — Прим. ред.)», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

Координатор не уточнил каких-либо других подробностей произошедшего.

Министерство обороны РФ пока не сообщало о каких-либо ударах по объектам на контролируемой киевским режимом территории.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 15 апреля Лебедев заявил, что армия России утром нанесла удар по французским наёмникам в Славянске. По его словам, под удар могли попасть французские военные, которые привезли ВСУ самоходную артиллерийскую установку CAESAR.

Позднее в этот же день координатор уточнил, что после удара по расположению украинской армии в Славянске бойцы ВСУ перекрыли город, чтобы попытаться скрыть реальные последствия атаки.

Председатель запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов 14 апреля рассказал, что Вооружённые силы России нанесли сокрушительный удар по складам техники и боеприпасов на территории Днепропетровской области. Он уточнил, что под удар попала военная техника, использовавшаяся ВСУ для обстрела Энергодара и Каменско-Днепровского района Запорожской области.