Николаев, Украина, 15 апреля, 2024, 14:10 — ИА Регнум. После удара российских войск по расположению ВСУ в Славянске, где также, по предварительным данным, находились французские наёмники, украинские бойцы перекрыли город, стараясь скрыть реальные последствия атаки, сообщил в Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Иван Шилов ИА REGNUM

«На данный момент всё перекрыто», — написал он.

По информации Лебедева, удар по военному объекту нанесли утром 15 апреля. Прилёт был возле здания музыкальной школы, где находились украинские военнослужащие и наёмники из Франции, которые привезли САУ CAESAR для ВСУ.

Минобороны России пока не сообщало об ударах 15 апреля по украинским объектам в Славянске.

Как передавало ИА Регнум, Лебедев ранее 15 апреля сообщил, что раненых после удара по Славянску вывозили на машинах скорой помощи, приехавших из Павлограда. Координатор подполья предположил, что их решили увезти в другой город, чтобы таким образом скрыть от местного населения присутствие иностранных наёмников.

Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет, комментируя информацию об ударе в Славянске, заявил, что французские наёмники, приезжающие в зону СВО, являются законной и приоритетной целью для российских войск. Президент Франции Эммануэль Макрон попадёт в свою же ловушку, если он решил за счёт французских военных компенсировать колоссальные потери ВСУ.