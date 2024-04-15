Николаев, Украина, 15 апреля, 2024, 08:52 — ИА Регнум. Российские военные нанесли удар по французским наёмникам в Славянске, сообщил 15 апреля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Иван Шилов ИА Регнум

Он рассказал, что в Славянске в районе семи утра прогремел мощный взрыв.

«По сообщениям от наших товарищей, прилетело в «располагу», где находились украинские артиллеристы и, вероятнее всего, те французы, которые привезли САУ CAESAR в помощь бандеровцам», — сообщил Лебедев агентству «РИА Новости».

По словам координатора подполья, треть Славянска перекрыта ВСУ, военные останавливают людей и проверяют документы и смартфоны.

Как сообщало ИА Регнум, 15 апреля сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты России Владимир Рогов заявил, что Париж передал Киеву новую партию Caesar. Из этого оружия ВСУ обстреливают освобождённую часть Запорожской области.