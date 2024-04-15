Бердянск, Запорожская область, 15 апреля, 2024, 12:16 — ИА Регнум. Российская система ПВО сбила две ракеты Storm Shadow, запущенные ВСУ по Бердянску в Запорожской области, сообщила пресс-служба администрации города.

РИА Новости Фрагменты упавшей англо-французской ракеты Storm Shadow

«По предварительной информации, наше ПВО сбило две вражеские ракеты Storm Shadow», — заявила администрация.

Как сообщало ИА Регнум, 12 апреля ВСУ нанесли удар по жилым домам в Токмаке в Запорожской области. На следующий день они повторно обстреляли город.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий 15 апреля сообщил, что от обстрелов в Токмаке погибли 16 человек, а также пострадали ещё 28. В больницах находятся 12 раненых мирных жителей.