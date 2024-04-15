Москва, 15 апреля, 2024, 12:37 — ИА Регнум. Международный комитет по правам человека попросил освободить российского моряка Тимофея Колчанова, находившегося на борту судна MSC Aries, захваченного Ираном 13 апреля в Ормузском проливе. Вице-президент комитета Иван Мельников сопроводил письмо словами пророка Мухаммеда об освобождении испытывающих трудности.

Ashish Vaishnav/Keystone Press Agency/Global Look Press

Мельников направил ноту протеста в адрес посла Ирана в России Казема Джалали. Комитет по правам человека призвал освободить моряков и оказать содействие для возвращения российского моряка на Родину.

«В сборнике хадисов пророка Мухаммада сказано: «Освобождайте испытывающего трудности, — имея в виду находящихся в плену, — кормите голодного и навещайте больного». Надеюсь на Вашу мудрость и великодушие для помощи нашим соотечественникам», — обратился правозащитник.

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Мельников также сообщил, что незаконное удержание гражданина России недопустимо по всем нормам Женевской конвенции.

«Из соображений гуманности и длительных добрых отношениях между нашими странами мы попросили освободить моряка Тимофея Колчанова», — рассказал Мельников.

Как сообщало ИА Регнум, 14 апреля супруге моряка Марии удалось связаться с мужем буквально на несколько секунд.

«Он звонил с неизвестного номера на 8 секунд. Сказал, что с ним всё хорошо, связи не будет, его не терять, есть надежда, что решится что-то в ближайшие дни. И связь прервалась. Муж работает на судне старшим механиком», — сказала Колчанова.

Представитель компании-оператора судна MSC ранее сообщали, что на борту находится команда из 25 человек. После захвата маршрут контейнеровоза изменили и судно направилось в сторону Ирана. Что сейчас с экипажем — неизвестно.