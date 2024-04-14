На захваченном Ираном судне могут находиться моряки из Приморья
Владивосток, 14 апреля, 2024, 10:44 — ИА Регнум. Моряки из Приморского края находятся на борту контейнеровоза MSC Aries, захваченного иранским спецназом в Ормузском проливе. Об этом сообщает 14 апреля Telegram-канал «Владивосток №1».
«На борту находятся российские моряки из Приморья, включая старшего механика из Владивостока», — говорится в сообщении.
Отмечается, что судно, связанное с израильской компанией Zodiac Group миллиардера Эяля Офера, шло из ОАЭ в Индию под португальским флагом. Спецназ Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) десантировался с вертолёта Ми-17 и захватил контейнеровоз.
Как сообщало ИА Регнум, 13 апреля военно-морские силы иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) захватили в Ормузском проливе коммерческое судно MSC Aries. Днём ранее оно находилось в Персидском заливе недалеко от Дубая и в соответствии с практикой судов, связанных с Израилем и следующих через этот регион, отключило данные отслеживания.
Представитель компании-оператора судна MSC сообщил, что на борту находится команда из 25 человек. После захвата маршрут контейнеровоза был изменен, судно движется в сторону Ирана.