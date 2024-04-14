Курган, 15 апреля, 2024, 01:03 — ИА Регнум. В Кургане уровень воды в реке Тобол продолжает подниматься, за два часа прирост составил 11 см, заявили 15 апреля курганские власти.

49.mchs.gov.ru Паводок

«Уровень воды в Тоболе продолжает подниматься, в Кургане по данным на 15 апреля на 02:00 (00:00 мск) он составляет 596 см, плюс 11 см за два часа», — указали власти в Telegram-канале.

В это время в селе Бараба Кетовского округа уровень воды был на отметке 226 см, плюс 23 см за два часа. По данным Кетовского округа в районе населённых пунктов Кетово, Лаптева, Крюково, Санаторная за последние два часа прирост составил от 18 до 20 см.

Как передавало ИА Регнум, 14 апреля губернатор Курганской области Вадим Шумков рассказал об эвакуации жителей микрорайона Нижняя Утятка в Кургане из-за риска отсечения водой от сообщения с другими частями города. Ниже микрорайона по течению располагается сам Курган, подтопление особенно угрожает его правобережной части, где уже собирается вода. Течение Тобола ускоряется, заявил губернатор.

Шумков 13 апреля сообщал о риске подтопления не только правобережной, но и центральной части Кургана и призвал жителей не откладывать эвакуацию. Сложная ситуация с паводком складывается и в других районах Курганской области, признал глава региона.

В Курганской области мощным течением реки Тобол сорвало два моста. В Темляково смыло деревянный мост, его несло течением к Кургану. Кроме того, в деревне Лаптева сорвало понтонный мост.