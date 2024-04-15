Иволгинский район, Бурятия, 15 апреля, 2024, 04:09 — ИА Регнум. Губернатор Бурятии Алексей Цыденов утром 15 апреля сообщил, что в одном из районов республики паводком подтопило более десяти домов. Жителей пришлось эвакуировать.

Egov-buryatia.ru Глава Бурятии Алексей Цыденов

«Проблемы паводков дошли и до нас… В Иволгинском районе ночью 11 жилых домов попали в зону подтопления, эвакуировано 22 человека, из которых шесть детей. Два человека размещены в ПВР», — написал глава региона в Telegram-канале.

Причиной паводка стал затор льда на реке Селенге, к подтопленным домам добираются спасатели с техникой.

Цыденов также пояснил, что сапёры Восточного-военного округа и спасатели планируют взорвать затор на реке.

Как сообщало ИА Регнум, в Кургане уровень воды в реке Тобол продолжает подниматься, за два часа прирост составил 11 см.

В селе Бараба Кетовского округа уровень воды был на отметке 226 см, плюс 23 см за два часа. В районе населённых пунктов Кетово, Лаптева, Крюково, Санаторная за последние два часа прирост составил от 18 до 20 см.

14 апреля губернатор Курганской области Вадим Шумков рассказал об эвакуации жителей микрорайона Нижняя Утятка из-за риска отсечения водой от сообщения с другими частями Кургана. Ниже микрорайона по течению располагается город, подтопление особенно угрожает его правобережной части, где уже собирается вода. Течение Тобола ускоряется, предупредил Шумков.