Оренбург, 14 апреля, 2024, 17:44 — ИА Регнум. В пострадавшем от паводка Орске 3200 домов и приусадебных участков освободились от воды, динамика падения её уровня устойчивая. Об этом 14 апреля сообщил журналистам губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

РИА Новости / Владимир Астапкович

«В Орске уже 3,2 тыс. домов и участков освободились, и динамика падения достаточно устойчивая», — сказал Паслер.

Как передавало ИА Регнум, 13 апреля Паслер сообщил, что за сутки в Орске подключили к электроэнергии 2295 домов и квартир, а к газоснабжению — 2478 домов.

Мэр Орска Василий Козупица 12 апреля заявил, что в Советском районе Орска вода заметно убывает, нормализовалась ситуация в отдалённых поселках. Люди начинают покидать пункты временного размещения. На Ириклинском водохранилище объём притока воды сравнялся с объёмом сброса.

11 апреля Паслер доложил президенту Владимиру Путину, что паводковая ситуация в регионе достигла пика, а в ранее затопленном Орске уже стабилизировалась. По предварительным оценкам, ущерб от паводка в регионе превысит 40 млрд рублей.