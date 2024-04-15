Авдеевка, ДНР, 15 апреля, 2024, 05:34 — ИА Регнум. В телефонах погибших украинских боевиков на бывших позициях ВСУ в Авдеевке были найдены координаты местоположения донецких храмов и монастырей. Об этом ТАСС сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

Иван Шилов ИА Регнум Обстрел ВСУ

«На бывших артиллерийских позициях вооружённых формирований Украины обнаружили несколько телефонов, которые принадлежали погибшим украинским военнослужащим. Часть из них удалось восстановить. Выяснилось, что в них забиты координаты целей, в числе которых были, как оказалось, церкви Донецка, Макеевки, Ясиноватой и окрестных населённых пунктов», — уточнил Кимаковский.

Он добавил, что координаты были внесены в специализированную программу, активно используемую ВСУ.

Перед ВСУ стояла задача поражать православные объекты ДНР, за этим стоят «заморские кураторы по аналогии с тем, как было в Сирии», пояснил советник Дениса Пушилина.

Как сообщало ИА Регнум, днём 30 сентября 2023 года ВСУ обстреляли Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь в ДНР. Предположительно, кассетный снаряд разорвался недалеко от места, где жили сёстры. В момент обстрела возле собора находился прихожанин и архимандрит Лаврентий, который потерял много крови. В монастыре в это время находились семь монахинь. Всех раненых госпитализировали.

Министр обороны России Сергей Шойгу 17 февраля доложил президенту Владимиру Путину об освобождении Авдеевки, а 20 февраля сообщил подробности подготовки операции по взятию города. По его словам, освободили город с минимальными потерями с российской стороны, активно применяя авиаудары. Шойгу уточнил, что бойцы ВСУ убегали из Авдеевки, бросая укреплённые позиции, вооружение и раненых.

20 февраля стало известно о полной зачистке Авдеевки от ВСУ. Ожидается, что после разминирования города можно будет приступать к его восстановлению.