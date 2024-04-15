В ДНР заявили о находке на бывших позициях ВСУ в Авдеевке координат церквей
В телефонах погибших боевиков нашли доказательства, что церкви были целями ВСУ
Авдеевка, ДНР, 15 апреля, 2024, 05:34 — ИА Регнум. В телефонах погибших украинских боевиков на бывших позициях ВСУ в Авдеевке были найдены координаты местоположения донецких храмов и монастырей. Об этом ТАСС сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
«На бывших артиллерийских позициях вооружённых формирований Украины обнаружили несколько телефонов, которые принадлежали погибшим украинским военнослужащим. Часть из них удалось восстановить. Выяснилось, что в них забиты координаты целей, в числе которых были, как оказалось, церкви Донецка, Макеевки, Ясиноватой и окрестных населённых пунктов», — уточнил Кимаковский.
Он добавил, что координаты были внесены в специализированную программу, активно используемую ВСУ.
Перед ВСУ стояла задача поражать православные объекты ДНР, за этим стоят «заморские кураторы по аналогии с тем, как было в Сирии», пояснил советник Дениса Пушилина.
Как сообщало ИА Регнум, днём 30 сентября 2023 года ВСУ обстреляли Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь в ДНР. Предположительно, кассетный снаряд разорвался недалеко от места, где жили сёстры. В момент обстрела возле собора находился прихожанин и архимандрит Лаврентий, который потерял много крови. В монастыре в это время находились семь монахинь. Всех раненых госпитализировали.
Министр обороны России Сергей Шойгу 17 февраля доложил президенту Владимиру Путину об освобождении Авдеевки, а 20 февраля сообщил подробности подготовки операции по взятию города. По его словам, освободили город с минимальными потерями с российской стороны, активно применяя авиаудары. Шойгу уточнил, что бойцы ВСУ убегали из Авдеевки, бросая укреплённые позиции, вооружение и раненых.
20 февраля стало известно о полной зачистке Авдеевки от ВСУ. Ожидается, что после разминирования города можно будет приступать к его восстановлению.