Донецк, 30 сентября, 2023, 23:14 — ИА Регнум. Украинские боевики могли обстрелять Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь в Донецкой Народной Республике кассетными боеприпасами, заявил 30 сентября «РИА Новости» источник в храме.

По его словам, прилёт был около 13:00 мск.

«Кассетный снаряд разорвался недалеко от Успенского собора. Недалеко от места, где живут сейчас сёстры, возле него находился прихожанин и архимандрит», — рассказал источник.

Собеседник агентства добавил, что среди пострадавших был архимандрит Лаврентий, который потерял много крови. В момент обстрела в монастыре находилось семь монахинь. Всех раненых быстро госпитализировали.

Как сообщало ИА Регнум, 29 сентября ВСУ обстреляли гостиницу в Енакиево (ДНР), в которой живут строители из Ленинградской области, приехавшие для оказания помощи в восстановлении города. Жертв в результате обстрела не было.

В течение суток, 27 сентября, ВСУ 31 раз обстреливали ДНР, выпущен 91 боеприпас из ствольной артиллерии калибром 152, 155 мм, в том числе кассетного типа. В результате прямого попадания в многоквартирный жилой дом в посёлке шахты Абакумова Кировского района Донецка погиб мирный житель, его супруга получила тяжёлые ранения. Ещё двое мужчин получили ранения в Петровском районе Донецка. Кроме того, повреждения получили шесть жилых домов и три объекта гражданской инфраструктуры в Горловке и Донецке.