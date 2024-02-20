Москва, 20 февраля, 2024, 17:16 — ИА Регнум. Вооружённые силы России зачистили Авдеевку от остатков украинской армии. Об этом 20 февраля заявил председатель парламента ДНР Артём Жога на XI съезде Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия «Единой России».

Станислав Красильников/РИА Новости

«Авдеевку наконец-то зачистили», — процитировало его слова ТАСС.

По словам главы парламента республики, он узнал об этом от военнослужащих батальона «Спарта».

Как сообщало ИА Регнум, ранее 20 февраля официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что войска российской группировки «Центр» за сутки улучшили позиции на авдеевском направлении. По его словам, ВСУ за это же время потеряли на этом направлении до 425 военнослужащих.

Министр обороны Сергей Шойгу 17 февраля доложил президенту Владимиру Путину об освобождении Авдеевки и полном взятии города под контроль Вооружёнными силами России. Отмечалось, что украинские войска продолжали хаотически отступать.

Глава ДНР Денис Пушилин назвал большим количество бойцов,сдавшихся в плен армии России в Авдеевке. Он пояснил, что украинские военнослужащие таким образом спасали себе жизни.