Тель-Авив, Израиль, 15 апреля, 2024, 02:26 — ИА Регнум. Незамедлительная ответная атака Израиля по Ирану была отложена после звонка президента США Джо Байдена, заявили на израильском телеканале «Кан-11».

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Из-за звонка Байдена в последний момент отменили готовившуюся контратаку против Ирана», — написали журналисты.

По данным СМИ, глава Белого дома в телефонном разговоре убедил премьер-министра Биньямина Нетаньяху не идти на эскалацию, считать успешным отражение атаки с минимальными потерями.

Военно-политическое руководство Израиля убеждено в том, что отреагировать необходимо, но как именно пока решается. В Израиле примут во внимание тот факт, что Иран не смог нанести существенный ущерб, результаты атаки оказались незначительными, заключил телеканал.

Как сообщало ИА Регнум, 14 апреля на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя призвал Израиль последовать примеру Ирана в нежелании обострения ситуации на Ближнем Востоке. По его словам, провокационные силовые акции чреваты крайне опасными рисками и последствиями в масштабах всего региона, и без того дестабилизированного в результате обострения палестино-израильского противостояния.

Байден 13 апреля из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке прервал выходной и принял решение вернуться в Белый дом, информировал его пул. Телеканал CNN со ссылкой на представителя американской администрации позднее сообщил, что Байден в ходе телефонных переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил ему, что США не станут участвовать в операциях против Ирана. Телефонная беседа лидеров двух стран состоялась после того, как израильские и американские военные сообща отразили воздушную атаку Ирана на еврейское государство.