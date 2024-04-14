Тель-Авив, Израиль, 15 апреля, 2024, 00:26 — ИА Регнум. Президент Израиля Ицхак Герцог назвал атаку Ирана дронами и ракетами в ночь на 14 апреля «объявлением войны».

Timer.ge Ицхак Герцог

«Это всё равно что настоящая война. Я имею в виду это объявление войны», — цитирует главу еврейского государства британский телеканал Sky News.

Президент призвал мировых лидеров «дать ясно понять» Ирану, что такие действия неприемлемы.

По словам Герцога, Израиль десятилетиями стремится к миру, а Иран стал «империей зла» — пришло время «миру с этой империей столкнуться».

Как сообщало ИА Регнум, Совет Безопасности ООН не упрекнул Израиль после обстрела консульского отдела иранского посольства в Дамаске. Тегерану ничего не оставалось, кроме как наказать Израиль, заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян во время телефонной беседы с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем.

Израильская авиация 1 апреля нанесла ракетный удар по консульству Ирана в Дамаске. Среди погибших в результате атаки оказался один из лидеров Корпуса стражей Исламской революции Ирана Мохаммад Реза Захеди. В иранском МИД предупредили, что Тегеран оставляет за собой право принять контрмеры и ответить Израилю на удар по консульству.

После атаки Тегеран призвал Совет Безопасности ООН осудить удар Израиля по иранскому консульству. В Тегеране уточнили, что ожидают от СБ ООН шагов, направленных на оперативное привлечение к ответу всех виновных в произошедшем.

В ночь с 13 на 14 апреля Иран предпринял массированную атаку на Израиль с применением более чем 200 ракет и ударных беспилотников. Она продлилась не менее пяти часов и стала ответом на удар израильских военных.

Иранские военные ответят с удвоенной силой, если Израиль вновь предпримет какие-либо действия на их территории после масштабной атаки ракетами и ударными беспилотниками. Об этом заявил один из высокопоставленных командиров Корпуса стражей Исламской революции.