Вашингтон, 14 апреля, 2024, 23:04 — ИА Регнум. Палата представителей Конгресса США после 14 апреля «попытается принять» законопроект о помощи Израилю, заявил спикер Майк Джонсон.

Иван Шилов ИА REGNUM

При этом Джонсон не уточнил, рассмотрят ли конгрессмены вопрос поддержки Украины на следующей неделе.

Лидер республиканского большинства в палате Стив Скализ также подтвердил, что конгрессмены на следующей неделе рассмотрят законопроект о помощи Израилю, однако детали обнародовать не стал.

Как сообщало ИА Регнум, ранее конгрессвумен Марджори Тейлор Грин утверждала, что после 14 апреля спикером палаты представителей США Майком Джонсоном может быть представлен законопроект о дополнительном финансировании на цели национальной безопасности, включая помощь Украине. Джонсон, по её словам, мог представить отдельный пакет помощи Израилю, но вместо этого, вероятнее всего, он свяжет поддержку Тель-Авива с $60 млрд Украине.

Конгресс пока не согласовал запрос администрации США о выделении $60 млрд для Украины, а также средств для Израиля и Тайваня. В феврале президент США Джозеф Байден пообещал наложить вето на законопроект республиканцев в палате представителей Конгресса США о предоставлении дополнительной помощи Израилю в случае, если документ согласуют без одобрения финансирования Украины. Законопроект, представленный ранее Сенатом США, предусматривает выделение $118,28 млрд на различные нужды.

В Белом доме 14 апреля заявили о готовности США защищать Израиль в случае нового нападения Ирана, но не участвовать в ответном ударе, если Тель-Авив решится на такой шаг. Чиновник американской администрации отметил, что США рассматривают атаку Ирана как опасный акт, чреватый эскалацией напряжённости на Ближнем Востоке. При этом Израиль, по его словам, стремится не к эскалации, а к самообороне.