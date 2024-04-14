Киев, 14 апреля, 2024, 19:50 — ИА Регнум. В Днепропетровске прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги. Об этом 14 апреля сообщило агентство «Укринформ».

Иван Шилов ИА REGNUM

«Взрыв в Днепре [Днепропетровске — Прим. ИА Регнум]», — говорится в сообщении.

Сигнал воздушной тревоги звучит в Днепропетровской области с 17:49 мск.

Как передавало ИА Регнум, днём 14 апреля в Одессе прогремело несколько взрывов. Ранее в регионе объявлялась ракетная угроза. Сообщение появилось почти одновременно с данными о взрывах в Харькове.

Несколько объектов инфраструктуры оказались повреждены в результате ударов во временно подконтрольной ВСУ части Запорожской области, заявил назначенный киевским режимом глава так называемой областной военной администрации Иван Фёдоров.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что жители некоторых контролируемых киевским режимом городов, включая Харьков, Одессу и Николаев, начали активно делиться с Россией координатами военных ВСУ. Это демонстрирует отношение жителей к конфликту, отметил Небензя.