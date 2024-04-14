Одесса, Украина, 14 апреля, 2024, 16:35 — ИА Регнум. В Одессе прогремело несколько взрывов, сообщило днём 14 апреля киевское издание «Страна. ua» со ссылкой на местные Telegram-каналы.

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Ранее в регионе объявлялась ракетная угроза.

Сообщение появилось почти одновременно с данными о взрывах в Харькове. Там также ранее объявлялась воздушная тревога.

Как передавало ИА Регнум, ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что жители некоторых контролируемых киевским режимом городов, включая Харьков, Одессу и Николаев, начали активно делиться с Россией координатами военных ВСУ. Это демонстрирует отношение жителей к конфликту, отметил Небензя.

11 апреля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал, что российские военные нанесли удар по местам скопления ВСУ в Одесской области и уничтожили, предположительно, румынских наёмников. 9 апреля, по данным подполья, украинские средства ПВО вблизи Одессы были поражены ракетным ударом ВС РФ.

Вооружённые силы России с 6 по 12 апреля нанесли один массированный и 47 групповых ударов по объектам ТЭК и ВПК Украины, сообщало Минобороны. Удары наносились в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам ТЭК России, использовалось высокоточное оружие и беспилотники. Все назначенные объекты были поражены.

Москва была вынуждена отвечать на удары Украины по энергообъектам России, заявил 11 апреля президент России Владимир Путин. При этом глава государства подчеркнул, что из гуманитарных соображений от такого ответа в зимний период Россия воздерживалась.