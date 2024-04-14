Харьков, Украина, 14 апреля, 2024, 16:11 — ИА Регнум. В Харькове слышны взрывы, пишет 14 апреля украинское издание «Страна. ua» со ссылкой на местные паблики.

Pavlo Palamarchuk/Global Look Press

В Харьковской области Украины объявлена воздушная тревога, уточняется в публикации.

Как передавало ИА Регнум, взрывы были слышны в Харькове и в ночь на 14 апреля. Воздушная тревога объявлялась в Харьковской и Сумской областях. ВСУ сообщили, что якобы уничтожили все 10 беспилотников, при этом в назначенной Киевом харьковской областной военной администрации подтвердили атаку на объект критической инфраструктуры.

Утром 14 апреля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что ВС РФ нанесли удар дроном-камикадзе по подстанции в районе железнодорожной станции Лосево в Харькове, после чего в городе и области начались перебои с энергоснабжением.

Позднее об ударах по ВСУ в Харьковской и Сумской областях сообщили в Минобороны России. Противник на белгородском направлении потерял до 60 военных, а также шесть единиц техники, в том числе самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin и станцию радиоэлектронной борьбы «Нота», сообщило ведомство.