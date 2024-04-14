Киев, 14 апреля, 2024, 10:15 — ИА Регнум. Несколько объектов инфраструктуры повреждены в результате ударов во временно подконтрольной ВСУ части Запорожской области. Об этом 14 апреля заявил назначенный киевским режимом глава так называемой областной военной администрации Иван Фёдоров.

Yulii Zozulia/Global Look Press

По его словам, за сутки в семи населённых пунктах было зафиксировано 319 взрывов, после чего поступили сообщения о повреждении нескольких объектов инфраструктуры.

При этом он не уточнил, о каких именно объектах и о каком количестве идёт речь.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 5 апреля Фёдоров написал о взрывах во временно оккупированном ВСУ городе Запорожье. Он не уточнил, где именно это произошло.

По информации сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимира Рогова, взрывы во временно подконтрольном ВСУ городе Запорожье прогремели в результате удара российского оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» по промышленной площадке завода «Мотор Сич».