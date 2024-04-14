Лондон, 14 апреля, 2024, 19:22 — ИА Регнум. Детали сделки о приобретении у Франции 12 истребителей Rafale для ВВС Сербии согласованы более чем на 90%. Об этом 14 апреля сообщила британская газета The Financial Times со ссылкой на представителя сербского минобороны.

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По его словам, сторонам остаётся договориться о некоторых финансовых условиях соглашения.

Комментируя решение властей Сербии сделать выбор в пользу Rafale вместо российских МиГ-29, он заявил, что даже если есть такое желание, то покупать у России не получится.

«Мы полагались на технологии советского типа и теперь должны обслуживать эту технику. В силу геополитических обстоятельств теперь это практически невозможно», — приводит издание его слова.

Как сообщало ИА Регнум, президент Сербии Александр Вучич заявил о намерении договориться с французским главой Эммануэлем Макроном о покупке у Франции 12 новых истребителей Rafale. Вучич назвал этот вопрос одним из основных тем переговоров. Также, по его словам, Rafale является одним из трёх «сильнейших» истребителей в мире.

31 марта Вучич заявил, что сербская армия закупает в других странах реактивные системы залпового огня, истребители и беспилотники, но при перевооружении республики упор должен делаться на продукции отечественного военно-промышленного комплекса.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 24 марта заявил, что позиция Вучича относительно европейского выбора политического курса республики понятна. Но очевидно, что Евросоюз сейчас давит на Сербию и при этом сам представляет собой придаток НАТО, указал он.