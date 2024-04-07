Белград, 7 апреля, 2024, 04:24 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич надеется договориться с французским главой Эммануэлем Макроном о покупке у Франции 12 новых истребителей Rafale. Об этом сербский лидер сообщил в эфире телеканала TV Informer.

Clemens Vasters Истребитель Rafale

Вучич назвал этот вопрос одним из основных тем переговоров, которые пройдут в Париже. Он назвал Rafale одним из трёх «сильнейших» истребителей в мире.

Кроме того, сербский президент хочет добиться сотрудничества Сербии и Франции в ряде других сфер, включая оборонную промышленность, атомную энергетику, компьютерные технологии и развитие искусственного интеллекта (ИИ). Помимо этого, Вучич и Макрон обсудят сельское хозяйство, отношения с Косово и Советом Европы, а также ожидаемую резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН о «геноциде» в Сребренице.

Всего президент Сербии планирует затронуть в разговоре с французским лидером 14 тем.

Как сообщало ИА Регнум, 31 марта Александр Вучич заявил, что сербская армия закупает в других странах реактивные системы залпового огня (РСЗО), истребители и беспилотники, но при перевооружении республики упор должен делаться на продукции отечественного военно-промышленного комплекса.