Оренбург, 14 апреля, 2024, 14:38 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Оренбург» одержал победу над «Пари Нижний Новгород» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Оренбурге и завершилась со счётом 3:1.

ФК «Оренбург»

На 16-й минуте матча счёт открыл нападающий «Оренбурга» Владимир Обухов. «Пари НН» отыгрался на 43-й минуте, гол забил полузащитник Хуан Босельи.

Во втором тайме футболисты оренбургской команды сумели забить дважды и вырвать победу. Отличились защитник Арсен Адамов на 51-й минуте и костариканский форвард Химми Марин на 87-й.

На сегодняшний день «Оренбург» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, на счету команды 26 очков после 23 матчей. «Пари НН» с 28 очками идёт на десятом месте.

Как сообщало ИА Регнум, 13 апреля «Зенит» одержал победу над «Краснодаром» в матче 24-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 2:1. Таким образом, санкт-петербургский клуб упрочил своё лидерство в чемпионате.

Калининградская «Балтика» одержала разгромную победу над грозненским «Ахматом» в матче 24-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 7:1. Форвард калининградской команды Алекс Фернандес оформил хет-трик.