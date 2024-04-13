Краснодар, 13 апреля, 2024, 19:01 — ИА Регнум. Санкт-петербургский «Зенит» одержал победу над «Краснодаром» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Краснодаре и завершилась со счётом 2:1.

Степан Ноздрев/ТАСС

На 16-й минуте матча счёт открыл защитник «Краснодара» Лукас Оласа. «Зенит» отыгрался в начале второго тайма, на 48-й минуте гол забил нападающий Матео Кассьерра.

Форвард петербургской команды Артур на 64-й минуте забил второй гол и принёс «Зениту» победу.

На 90-й минуте защитник «Краснодара» Витор Тормена получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля.

На сегодняшний день «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, на счету команды 47 очков после 23 матчей. «Краснодар» с 43 очками идёт на втором месте.

Как ранее сообщало ИА Регнум, калининградская «Балтика» одержала разгромную победу над грозненским «Ахматом» в матче 24-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 7:1. Форвард калининградской команды Алекс Фернандес оформил хет-трик.

Ранее футбольный клуб «Сочи» одержал победу над московским «Спартаком» в матче 24-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 1:0. Таким образом, «Сочи» прервал серию из десяти матчей без побед. С октября 2023 года команда проиграла четыре матча и шесть раз сыграла вничью.