Москва, 13 апреля, 2024, 14:16 — ИА Регнум. Народный артист РСФСР Юрий Куклачёв чувствует себя лучше и уже даёт советы по дальнейшему проведению своего юбилейного шоу. Об этом 13 апреля сообщил его сын заслуженный артист России, худрук Театра кошек Дмитрий Куклачёв.

РИА Новости / Евгений Биятов

«Уже он себя чувствует лучше, буквально полчаса назад я с ним разговаривал. Он раздавал ЦУ, как и что поменять в программе, чтобы шоу продолжалось. Я ему сказал: «Пап, успокойся, выздоравливай, всё будет хорошо», — приводит его слова «РИА Новости».

Он отметил, что, несмотря на отсутствие Куклачёва, качество спектакля не пострадает.

Сын артиста напомнил, что средства с представлений будут направлены в фонд Муслима Магомаева в помощь пострадавшим в теракте в «Крокус Сити Холле».

Как сообщало ИА Регнум, Юрия Куклачёва увезли на скорой после первого отделения его юбилейного концерта «Самый добрый клоун», который проходил в «Вегас Сити Холле». Позже сын артиста заверил, что отец находится в сознании и общается с близкими.

По словам гендиректора Большого московского цирка на проспекте Вернадского Эдгарда Запашного, Куклачёв перенёс операцию в связи с обширным инфарктом. Он отметил, что операцию артисту провели ночью, она длилась больше трёх часов.

Куклачёву 12 апреля исполнилось 75 лет. Выступать с кошками он начал в середине 1970-х годов. В 1986 году ему присвоили звание народного артиста РСФСР, в 1990 году в Москве был открыт его Театр кошек.