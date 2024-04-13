Сын Куклачёва заявил, что артист чувствует себя лучше
Москва, 13 апреля, 2024, 14:16 — ИА Регнум. Народный артист РСФСР Юрий Куклачёв чувствует себя лучше и уже даёт советы по дальнейшему проведению своего юбилейного шоу. Об этом 13 апреля сообщил его сын заслуженный артист России, худрук Театра кошек Дмитрий Куклачёв.
«Уже он себя чувствует лучше, буквально полчаса назад я с ним разговаривал. Он раздавал ЦУ, как и что поменять в программе, чтобы шоу продолжалось. Я ему сказал: «Пап, успокойся, выздоравливай, всё будет хорошо», — приводит его слова «РИА Новости».
Он отметил, что, несмотря на отсутствие Куклачёва, качество спектакля не пострадает.
Сын артиста напомнил, что средства с представлений будут направлены в фонд Муслима Магомаева в помощь пострадавшим в теракте в «Крокус Сити Холле».
Как сообщало ИА Регнум, Юрия Куклачёва увезли на скорой после первого отделения его юбилейного концерта «Самый добрый клоун», который проходил в «Вегас Сити Холле». Позже сын артиста заверил, что отец находится в сознании и общается с близкими.
По словам гендиректора Большого московского цирка на проспекте Вернадского Эдгарда Запашного, Куклачёв перенёс операцию в связи с обширным инфарктом. Он отметил, что операцию артисту провели ночью, она длилась больше трёх часов.
Куклачёву 12 апреля исполнилось 75 лет. Выступать с кошками он начал в середине 1970-х годов. В 1986 году ему присвоили звание народного артиста РСФСР, в 1990 году в Москве был открыт его Театр кошек.