Санкт-Петербург, 14 апреля, 2024, 15:10 — ИА Регнум. Попавший в ДТП на электросамокате в Парголово (Выборгский район Петербурга) 10-летний мальчик перенёс за сутки три операции, сообщил 14 апреля отец пострадавшего.

Иван Шилов ИА Регнум

Накануне водитель автомобиля Vortex Tingo сбил мальчика, ехавшего на электросамокате. Ребёнка госпитализировали с травмой головы в тяжёлом состоянии. По факту ДТП проводится проверка.

«Пока в тяжёлом, крайне тяжёлом состоянии, в себя ещё не пришел, в коме лежит, на ИВЛ. У него открытая черепно-мозговая травма, сотрясение, что-то с лёгким, разрыв мягких тканей. Сделали три операции», — рассказал отец ребёнка изданию «78.ru».

Отец пострадавшего ранее утверждал, что водитель автомобиля, сбивший ребёнка, а потом переехавший его, находился в нетрезвом состоянии, и, кроме того, в момент ДТП разговаривал по телефону. Источники «78.ru» подтвердили информацию о том, что мужчина находился в состоянии опьянения, и сообщили, что ранее он привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, а также был судим за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью и кражу.

Водителя доставили в отделение полиции, а позднее поместили в изолятор, сказано также в материале.

Как передавало ИА Регнум, начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин ранее заявил, что в 2023 году в России количество ДТП с электросамокатами и другими средства индивидуальной мобильности выросло в 3,3 раза, до 3100 инцидентов. Погибли 43 человека, в 2,3 раза больше, чем в 2022 году.

В августе 2023 года сообщалось, что на автодороге Соль-Илецк — Буранное в Оренбургской области двое подростков на электросамокате попали под легковой автомобиль. Несовершеннолетние погибли на месте до приезда скорой помощи.