В последнее время электросамокатов на дорогах нашей страны становится все больше и, что печально, растет количество ДТП с их участием.

Сергей Корсун ИА Регнум

Не проходит и недели, а зачастую и дня, без новостей о новых авариях, в которых страдают как пешеходы, попадающие под колеса самокатчиков, так и сами любители прокатиться по городу с ветерком.

Жертвы микромобильности

Несколько дней назад в Москве подросток на электросамокате сбил шестилетнего мальчика на роликах, ребенок оказался в больнице, врачи диагностировали у него тяжелые травмы. Немного ранее в московскую больницу после наезда самокатчика доставили четырехлетнего кроху. В целом с начала года в столице уже зарегистрированы 30 ДТП с участием электросамокатов, в них пострадали 32 человека. А ведь сезон проката только начался…

Люди, впрочем, страдают от лихачей по всей России. В начале месяца самокатчик сбил 34-летнюю жительницу Тулы, маму двух детей Оксану Воронину, когда она выходила из магазина. В результате ДТП женщина получила перелом плеча и вывих плечевого сустава, лечение проходит трудно, скорее всего, ее рука уже не будет двигаться как прежде.

«Я сначала даже не поняла, что происходит», — рассказывала Оксана. — Резкий удар, шок, не понимаю, что вокруг. Попыталась встать и не смогла, очень болело плечо. И что-то начало глаз заливать. Рукой провела, а там кровь».

Зачастую потерпевшие испытывают моральный шок не только от самой травмы, но и от поведения безрассудных гонщиков. «Он даже не обернулся. Я сначала хотел его окликнуть, чтобы хоть как-то вызвать чувство стыда у лихача, но не стал. Мало ли, собьет еще кого-то», — говорит питерский студент Данил Сергеев, на которого в парке налетел любитель быстрой езды, а потом скрылся с места столкновения.

Можно сказать, что Данилу еще относительно повезло: он получил сотрясение мозга, ушибы и гематомы, если это, конечно, можно считать везением на фоне травм у других пострадавших.

И таких историй по всей стране сотни, если не тысячи. То в Ростове водитель самоката сбил 4-летнего малыша и скрылся с места происшествия, то в Красноярске 17-летний парень на самокате врезался в 7-летнюю девочку и поехал себе дальше — это, заметим, лишь часть таких случаев и лишь за апрель этого года.

Получают травмы или расстаются с жизнью и сами самокатчики. На днях под Анапой случилось очередное ДТП, когда в районе железнодорожного вокзала города грузовик снес 56-летнюю женщину. Она ехала на электросамокате по проезжей части в попутном направлении вдоль ограждения трассы «Новороссийск — Керчь». К сожалению, женщина погибла на месте.

Наталья Селиверстова/РИА Новости

Показатели аварийности растут угрожающими темпами. На днях начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин в ходе отраслевой конференции «Съезд на СИМ» озвучил следующие цифры: за прошлый год в России количество ДТП с электросамокатами и другими СИМ выросло в 3,3 раза — с 941 до 3100 инцидентов в 2022 году. Погибли в них 43 человека, что в 2,3 раза больше, чем в 2022 году, когда аварии унесли жизни 19 человек.

Рост числа ДТП повлек за собой и увеличение числа людей, получивших травмы, — с 976 до 3177 человек. При этом, как говорят врачи, травмы в таких столкновениях часто получаются очень тяжелыми, требующими длительного лечения: тут не только гематомы, но и сотрясения, и повреждения связок, и травмы живота, и сложные переломы, как у Оксаны Ворониной.

Попытки сгладить недовольство

Тем временем в этом сезоне число прокатных самокатов лишь продолжает расти. В частности, сервис проката Whoosh нарастил свой парк устройств для катания на 29% (44 тысячи новых единиц) и теперь располагает 194 тысячами устройств, компания «МТС Юрент» планирует на этот год расширение до 150 тысяч самокатов, не отстает от них еще один лидер рынка, Яндекс Go.

Статистика говорит, что цифры ДТП с участием кикшеринговых устройств и частных СИМ в прошлом году были примерно равны. Но ведь для пешехода нет особой разницы, кто именно отправит его на больничную койку.

Со своей стороны прокатчики, разумеется, заинтересованы в поддержании хорошей репутации. Так, одна из прокатных компаний представила новый электросамокат собственной разработки.

Илья Питалев/РИА Новости

Заявляется, что благодаря интерактивному экрану и звуковой коммуникации пользователи смогут меньше отвлекаться от управления самокатом во время поездки.

Еще один сервис оснастил свои прокатные самокаты технологией «Антитандем», которая позволяет определить, что на самокате передвигаются два человека и более.

Предполагается, что скорость самоката нарушителей будет снижаться, что сделает поездку неудобной и неэффективной, а после случаев повторных нарушений пользователей будут штрафовать и блокировать.

Но пока что любителей прокатиться вдвоем, что крайне опасно, меньше не становится. Буквально вчера два парня на одном самокате сбили семилетнего ребёнка в Приморском районе Санкт-Петербурга и попытались скрыться. У мальчика закрытый перелом ноги, у семьи шок и горе.

«Косметические» наказания

Новые меры, безусловно, стоит только приветствовать, но помогут ли они всерьез повлиять на безопасность дорожного движения, в котором принимают участие самокаты? На первый взгляд, к сожалению, все новые «экраны» и «технологии» похожи на косметические попытки лечить серьезное заболевание аспирином.

Остается много вопросов и по контролю за нетрезвыми самокатчиками, и по регистрации лихачами новых профилей в приложениях (заблокировали за нарушения — сменил аккаунт и карту, катайся себе дальше), и по весьма щадящим штрафам для тех, кто не соблюдает правила безопасности.

Кроме того, если на прокатных самокатах возможно применить определенные ограничения вроде лимитов скорости, то что делать с частными, которые используются владельцами по собственному разумению?

Самокаты в личном пользовании невозможно идентифицировать, за ними нет никакого пригляда, их скорость ограничена только кошельком пользователя и его здравым смыслом. При этом, как уже говорилось, в ДТП они попадают так же часто, как и прокатные устройства.

Вероятно, проблема идентификации самокатов будет стоять все острее, потому что случаев, вроде того, что произошел недавно в Севастополе, когда «неустановленный водитель, управляя неустановленным электросамокатом, на тротуаре наехал на 76-летнюю женщину и покинул место ДТП», становится все больше.

Новой мерой безопасности, которую сейчас тестируют в Москве, стало оснащение электросамокатов номерами для удобства фиксации нарушений камерами. Поможет ли это хоть немного снизить число пострадавших — узнаем в этом году.

По-прежнему актуальна и проблема несовершеннолетних лихачей, регулярно становящихся причиной или жертвой ДТП. Пользоваться личными электросамокатами они могут фактически без ограничений, а в прокате, что незаконнно, но часто происходит, применить банковскую карту взрослого товарища. И способа борьбы, кроме лишения аккаунта, никто еще не придумал.

Поэтому и повторяются истории вроде случая в Челябинске, когда 15-летний школьник на электросамокате сбил 85-летнюю женщину, в результате чего она получила серьезную травму головы и частично потеряла зрение.

Или происшествия, подобные тому, что случилось в подмосковном Клину, где двое детей на одном самокате решили проскочить прямо перед едущими автомобилями, но не успели, и их сбила машина.

Ездят там, где люди ходят

С одной стороны, в прошлом году уже вступили в силу поправки к Правилам дорожного движения, по которым самокатчики не могут, в частности, разгоняться быстрее 25 км/ч, въезжать в зоны, обозначенные специальными знаками, а также ездить по автомагистралям.

Однако 25 километров в час на тротуаре, полном людей, — это огромная скорость. При столкновении с таким «болидом» и пешеходы, и сами самокатчики серьезно травмируются. Такие травмы часто сопоставимы с теми, что можно получить в ДТП с участием автомобиля.

А ответственность, которую несут гонщики на самокатах, можно считать смехотворной, с ответственностью автомобилистов она никак не сравнится.

По действующим нормам к самокатчикам по-прежнему применима лишь статья 12.29 КоАП «Нарушение ПДД пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения». Статья фактически ставит знак равенства между стокилограммовым хипстером, мчащимся по тротуару, и неспешным пешеходом. Получается та еще уравниловка.

Сегодня нерадивые любители самокатов могут получить лишь штраф от 800 рублей до 1500 рублей.

В будущем же, согласно новому законопроекту, «административка» за нетрезвое вождение заметно возрастет — до 30 тысяч рублей.

Если новые изменения будут приняты властями, то для самокатчиков также появятся существенные штрафы за оставление места ДТП, отказ на прохождение медосвидетельствования на состояние опьянения, езду вдвоем, превышение скорости и создание помех для движения пешеходов при езде по тротуару или в пределах пешеходной зоны.

Однако если законодатели готовятся ужесточать наказания для самокатчиков, то знают ли пользователи, какие правила им нужно соблюдать? Пока идеи о тестировании пользователей арендованных электросамокатов на знание Правил дорожного движения не выходят за рамки благих намерений. А некоторые прокатные компании ограничиваются пятипроцентной скидкой за прохождение теста ПДД в приложении.

© Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Зачастую проблемы возникают из-за отсутствия инфраструктуры для езды, в результате чего электросамокаты катаются по тротуарам или проезжей части. Есть информация, что в России хотят массово создавать дорожки для электросамокатов и велосипедов, но необходимые документы планируется подготовить лишь к середине 2024 года.

Получится ли адаптировать старые районы городов к новым вызовам и хватит ли на это денег — вопросы, на которые пока нет четких ответов. И пока эти ответы не найдены, люди продолжают гибнуть и калечиться.

На днях в Ростове-на-Дону под колеса электросамоката попала бабушка. На видео с места происшествия пожилая женщина сидит на тротуаре и, держась за ногу, на которую, судя по всему, пришелся удар, говорит: «Не надо ездить там, где люди ходят».

К сожалению, судя по всему, в ближайшем будущем все более многочисленные самокатчики будут ездить именно по тротуарам. А то, что число травм гарантированно будет возрастать, уже хорошо видно по апрельской статистике.