Тегеран, 14 апреля, 2024, 12:56 — ИА Регнум. Рейсы в ряде аэропортов Ирана отменены до утра 15 апреля, передает агентство Mehr.

Hasan Sarbakhshian/AP/TASS

«После продления выдачи авиационных извещений рейсы аэропортов Мехрабад, Шираза, Исфахана, Бушера и аэропортов западной части страны отменены до 6 утра (5:30 мск) понедельника», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 14 апреля Иран предпринял массированную атаку на Израиль с применением нескольких сотен ракет и ударных беспилотников. Она стала ответом на удар израильских военных по консульскому отделу иранского посольства в Дамаске и продлилась, по оценкам властей США, не менее пяти часов.

Израильская армия, в свою очередь, нанесла удары по объектам шиитской организации «Хезболла» в Ливане.

Удары по Израилю были законным правом Ирана на самооборону, заявил 14 апреля президент страны Ибрахим Раиси.