Мелитополь, 28 ноября, 2023, 14:08 — ИА Регнум. Командиры украинской армии угрожают своим подчинённым не эвакуировать их с поля боя за отказ идти в наступление. Об этом 28 ноября рассказал журналистам взятый в плен у Новопрокоповки в Запорожской области военнослужащий ВСУ.

Иван Шилов ИА REGNUM

«У нас тоже есть рации, и мы слышим, как нам со штаба говорят: «Вы штурмовики …идите вперёд… А если вы не пойдёте, мы вас не эвакуируем оттуда», — заявил он.

Кроме этого, пленный указал на неэффективность поставленных Киеву НАТО кассетных боеприпасов, а также отметил большое количество российских беспилотников и точную работу миномётных расчетов Вооружённых сил России в зоне боевых действий.

Как сообщало ИА Регнум, пленный украинский военнослужащий, воевавший в составе спецподразделения «Скала», заявил, что в ВСУ за неподчинение жестоко карают и даже могут убить. По его словам, командование подразделения относится к своим бойцам как к животным и направляет всех провинившихся в специальный подвал, откуда мало кто возвращается живым.

Пленный боец ВСУ Богдан Куманский 27 ноября рассказал о росте случаев дезертирства в рядах украинской армии. Он отметил, что из-за нехватки кадров людей военных забирают на передовую из любых подразделений, лишь бы закрыть дыры на фронте и часто отправляют туда людей без какой-либо подготовки.