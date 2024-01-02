Москва, 2 января, 2024, 10:50 — ИА Регнум. Радиоперехваты раненых украинских бойцов подтвердили случаи массового отказа подразделений ВСУ от выполнения боевых задач. Об этом сообщает 2 января «РИА Новости».

Ashley Chan/Global Look Press

«Там получилось, короче, все в отказ пошли, даже водители отказались завозить пацанам жрачку, ротацию делать», — рассказал один из раненых.

Он отметил, что выполнять боевые задачи отказалось не одно подразделение, а сразу пять. По словам бойца, пятая группа «пошла в отказ», о чём сообщил некий Сашко, приезжавший на «Ниве».

Четвёртая группа, которая всё-таки отправилась на задание, понесла тяжёлые потери. Там были «двухсотый», «трёхсотый», «раскиданные все». А следующая группа идти отказалась, добавил он.

Другой военнослужащий сообщил, что всех бойцов с лёгкими ранениями, в том числе с «поломанными рёбрами после штурма», командование быстро возвращает на позиции, и полностью вылечиться они не могут.

«Кто может ходить, стоять на ногах — то все должны быть на месте», — рассказал пленный.

Как сообщало ИА Регнум, количество свидетельств того, что бойцы ВСУ отказываются воевать, растёт. В конце ноября украинский пленный Богдан Куманский заявил, что дезертиров стало очень много. По его словам, людей «тянут из любых подразделений», чтобы закрыть дырки на линии фронта. Зачастую это бойцы без подготовки. «Отказников» много, потому что никто не хочет быть «мясом», добавил он.

Боец ВСУ, взятый в плен у Новопрокоповки в Запорожской области, рассказал, что командиры угрожают бросить на поле боя своих подчинённых, которые отказываются идти вперёд.

Пленный, воевавший в составе спецподразделения «Скала», рассказал о жестоких наказаниях для провинившихся. По его словам, двух бойцов, покинувших позиции, поймали и бросили в подвал. Их судьба неизвестна.

В ноябре военный эксперт Андрей Марочко рассказал об украинских дезертирах, которые покидают свои части ночью переодетыми в гражданскую одежду.

По данным генпрокуратуры Украины, всего 117 уголовных дел о дезертирстве возбудили в 2021 году, было зафиксировано 2028 эпизодов самовольного оставления воинской части. За девять месяцев 2023 года из ВСУ дезертировали 4638 человек, оставили свою часть 10 940 человек.