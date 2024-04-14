Москва, 14 апреля, 2024, 08:12 — ИА Регнум. Российские средства ПВО сбили пять украинских беспилотников над акваторией Чёрного моря, сообщили 14 апреля в Министерстве обороны РФ.

Александр Полегенько/ТАСС

«Около 06:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории России», — сообщили в ведомстве.

Там добавили, что дежурными средствами ПВО уничтожено пять украинских беспилотных летательных аппаратов над акваторией Чёрного моря.

Как передавало ИА Регнум, 13 апреля официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские средства ПВО за сутки сбили 222 украинских беспилотника, восемь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и Vampire, а также управляемая авиационная бомба JDAM.

Всего с начала проведения спецоперации ВС России уничтожили: 583 самолёта, 270 вертолётов, 20 826 беспилотных летательных аппаратов, 501 зенитный ракетный комплекс, 15 767 танков и других боевых бронированных машин.