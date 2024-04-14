Наступивший, 781-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован известием о подготовке к уличным боям подконтрольного киевским властям города Херсона. О том, что в этом областном центре Вооружённые силы Украины (ВСУ) возводят укрепления из бетонных конструкций, мешков с песком и подручных материалов, сообщил «РИА Новости» 14 апреля губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Иван Шилов ИА REGNUM Харьков

По его словам, блокпосты и баррикады сооружаются на вторых-третьих от Днепра линиях улиц. Учитывая возможность российского штурма со стороны реки, ВСУ приспосабливают под оборону позиции в многоквартирных домах, а строительство заграждений ведут лишь на некоторых ключевых направлениях.

Тем временем войска противовоздушной обороны России сегодня, во второе воскресенье апреля, отмечают свой профессиональный праздник. Для обеспечения «мирного неба» над городами страны ежедневно только на боевое дежурство заступают более 3000 человек, информирует 14 апреля Минобороны. Успешно отражены групповые удары противника по Брянску, Курску, Белгороду, Воронежу и объектам Западно-Европейской части РФ, Республики Крым и Краснодарского края.

«Незаметные в мирное время, они стали для нас ангелами-хранителями во время боевых действий с нацистской Украиной», — подчеркнул в Telegram-канале губернатор Курской области Роман Старовойт.

14 апреля ещё и День памяти жертв украинской агрессии. Десять лет назад украинские власти приняли решение о начале проведения так называемой антитеррористической операции в Донбассе. Фактически их целью стало уничтожение мирных жителей, которые не признали киевскую власть и решили самостоятельно определять свою судьбу.

С 2014 года в результате преступных действий Киева погибли более шести тысяч мирных жителей, ранения различной степени тяжести получили 13,5 тысячи человек, информирует Следком.

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