Сидней, Австралия, 14 апреля, 2024, 07:12 — ИА Регнум. В Австралии пока не могут установить личность мужчины, предположительно, русскоговорящего, который противостоял преступнику, напавшему с ножом на посетителей торгового центра в пригороде Сиднея. Об этом ТАСС рассказал посол РФ в стране Алексей Павловский.

Иван Шилов ИА Регнум Нож

Дипломат пояснил, что в ряде австралийских СМИ опубликовали видео с места происшествия. На кадрах видно, как мужчина с металлической стойкой для ограждений в руках заблокировал проход преступнику на эскалаторе. Предположительно, он крикнул нападавшему якобы по-русски: «Не подходи!».

«Личность мужчины неизвестна, возможностями разыскать его мы не располагаем. Не исключено, что дополнительная информация появится по итогам полицейского расследования», — прокомментировал посол.

Как передавало ИА Регнум, 13 апреля австралийский телеканал 7NEWS, ссылаясь на очевидцев, сообщил о якобы россиянине, который не побоялся дать отпор злоумышленнику, напавшему на людей в торговом центре Westfield Bondi Junction на востоке Сиднея. Мужчина оказался единственным из гражданских, кто попытался защитить посетителей ТЦ от преступника. Он встал на пути злоумышленника, который поднимался на эскалаторе, со столбом от ограждения в руках. О произошедшем рассказали сотрудники торгового центра, которые спрятались внутри магазинов. В Сети мужчину, который заступил преступнику дорогу, уже прозвали «человеком со столбиком».

В Сиднее полиция ликвидировала неизвестного, напавшего на посетителей торгового центра с ножом. От рук преступника погибли шесть человек, в том числе ребёнок, ещё восемь получили ранения. Полиция выяснит связь нападавшего с террористическими организациями. Предположительно, мужчина действовал в одиночку.

В посольстве России в Австралии и генеральном консульстве РФ в Сиднее заявили, что не располагают данными о россиянах среди пострадавших при нападении в ТЦ.