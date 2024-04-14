Тегеран, 14 апреля, 2024, 03:28 — ИА Регнум. Тегеран даст решительный ответ на любые действия Вашингтона и Тель-Авива против Ирана. Об этом заявил Корпус стражей Исламской революции (КСИР).

Khamenei. ir КСИР

Руководство корпуса подчеркнуло, что «террористический режим США предупреждён». А значит, любое проявление агрессии и участие в нанесении ущерба Ирану из любой точки мира приведёт к «решительному и зеркальному ответу» со стороны ВС Ирана.

«Кроме того, США несёт ответственность за действия Израиля», — цитирует агентство Tasnim заявление КСИР.

Как сообщало ИА Регнум, в Корпусе стражей Исламской революции подтвердили уничтожение важных военных целей на «оккупированных» Израилем территориях. Запуск ракет и беспилотников осуществлялся в ответ на удар израильской авиации по иранскому консульству в сирийском Дамаске 1 апреля.

Атаку на Израиль 13 апреля Иран объяснил правом на самооборону, сославшись на статью 51 Устава ООН. В иранском постпредстве при всемирной организации призвали США остаться в стороне и не вмешиваться в конфликт Тегерана и Тель-Авива.

Вооружённые силы Ирана в ночь с 13 на 14 апреля выпустили более 100 БПЛА. Этот удар стал крупнейшей в истории атакой дронов, заявил генерал-лейтенант в отставке, бывший командующий армией США в Европе Марк Хертлинг.

Представитель Пентагона заявил, что США осведомлены о запуске Ираном беспилотников в сторону Израиля. Дать другие комментарии в американском минобороны отказались.