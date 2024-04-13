Челябинская область, 16 апреля, 2010, 10:34 — ИА Регнум. В Челябинской области вынесен приговор в отношении проректора по непрерывному образованию и маркетингу Магнитогорского государственного университета Андрея Топоркова, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге. Об этом 16 апреля сообщили корреспонденту ИА REGNUM Новости в пресс-службе Следственного комитета РФ .

Следствием установлено, что Топорков должен был проводить учебную работу в различных населенных пунктах. Однако он, не выезжая в населенные пункты, в течение года предоставлял в бухгалтерию авансовые отчеты и табели на оплату труда, внося ложные сведения. Ущерб, причиненный университету, составил более 215 тыс. рублей.

Судом Топоркову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно.