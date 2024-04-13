Москва, 14 апреля, 2024, 01:14 — ИА Регнум. Российским авиакомпаниям ограничили использование воздушного пространство Ирака, Иордании и Израиля, совершать полёты в эти страны запретили. Об этом 14 апреля заявила пресс-служба Росавиации.

Skyships.ru Аэропорт Шереметьево

«В связи с выпуском авиационными властями NOTAM (особое авиационное сообщение) о закрытии воздушного пространства Иордании, Ирака, Израиля рейсы российских авиакомпаний в эти страны (или использование воздушного пространства этих стран для транзитных полётов российских авиакомпаний) приостановлены до снятия ограничений», — отметили в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что власти Иордании приостановили авиасообщение с 23:00 мск 13 апреля до 05:00 мск 14 апреля, Ирака — с 23:45 мск 13 апреля до 05:30 мск 14 апреля, Израиля — с 00:30 мск 14 апреля до 07:00 мск 14 апреля.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 13 апреля Иран запустил беспилотники в направлении Израиля. Также дроны вылетели из других стран региона, написали местные СМИ со ссылкой на источники. По данным радиостанции KAN, иранские беспилотники могут долететь до Израиля уже к 02:30 мск 14 апреля.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ночь на 14 апреля созвал заседание военного совета в штабе минобороны в Тель-Авиве. Срочное совещание организовали в связи с началом атаки Ирана на Израиль с помощью беспилотников.

Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ годами готовилась к возможности прямой атаки со стороны Ирана, и сейчас есть готовность как в обороне, так и в нападении. Он добавил, что определился с принципом — «ударим по тому, кто нанесёт по нам удар, защитим себя от любой угрозы и сделаем это хладнокровно и решительно».

Ирак вечером 13 апреля закрыл воздушное пространство на фоне атаки Ирана по Израилю, авиасообщение приостановили.

Правительство Иордании также приняло решение временно закрыть своё воздушное пространство с 23:00 мск 13 апреля. Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от событий в регионе, уточнили местные СМИ.