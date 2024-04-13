Багдад, 13 апреля, 2024, 23:49 — ИА Регнум. Воздушное пространство Ирака закрыто на фоне атаки Ирана по Израилю. Об этом сообщил вечером 13 апреля иракский министр транспорта Раззак ас-Саадави.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

«Иракское воздушное пространство закрыто, авиасообщение приостановлено», — цитирует ас-Саадави агентство INA.

Отмечается, что в небе над Ираком пока ещё находятся более десяти самолётов.

Как сообщало ИА Регнум, руководство Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердило, что Иран запустил беспилотники в сторону страны. По информации израильских военных, они контролирует все цели.

СМИ писали, что летящие беспилотники были видны над территорией Ирака.

Вечером 13 апреля иранские военные нанесли удар беспилотниками по израильской территории.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 13 апреля заявил, что Армия обороны страны годами готовилась к возможности прямой атаке со стороны Ирана, и сейчас есть готовность как в обороне, так и в нападении.

По словам израильского политика, он определился с принципом — «ударим по тому, кто нанесёт по нам удар, защитим себя от любой угрозы и сделаем это хладнокровно и решительно».

Контр-адмирал, глава пресс-службы Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что системы обороны и нападения ВВС страны приведены в боевую готовность — десятки самолётов находятся в небе.