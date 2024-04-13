Бишкек, 13 апреля, 2024, 22:39 — ИА Регнум. В МИД Киргизии положительно восприняли заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой по ситуации с женой сотрудника киргизского посольства. Об этом 13 апреля сообщила пресс-служба ведомства.

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко Мария Захарова

«С удовлетворением восприняли комментарий официального представителя МИД Российской Федерации Марии Захаровой о незыблемости дипломатического статуса и приверженности Российской Федерации Венской конвенции о дипломатических сношениях», — прокомментировали в МИД Киргизии.

Ранее Захарова отметила, что проводимая Министерством внутренних дел России проверка в связи с ситуацией вокруг дипломата из Киргизии в Москве показывает, что Россия уважает особый статус дипломатов и Венскую конвенцию о дипломатических сношениях.

Как сообщало ИА Регнум, 12 апреля стало известно, что Киргизия направила ноту России из-за действий полиции в отношении членов семьи дипломатического сотрудника республики в Москве. Советник-консула российского посольства Андрей Бурьев выразил сожаление данным фактом и подтвердил получение официальной ноты, на основании которой проводится необходимая проверка. По её окончании кыргызскую сторону ознакомят с итогами разбирательства.