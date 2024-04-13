Москва, 13 апреля, 2024, 21:18 — ИА Регнум. Сообщения о пожаре в сталинской высотке на Котельнической набережной в Москве не подтвердились, сообщила 13 апреля ТАСС пресс-служба управления МЧС.

Алексей Майшев/РИА Новости

Ранее сообщалось, что возгорание якобы произошло на 23-м этаже здания, наблюдалось открытое горение, а люди, живущие на 22-м этаже, просили о помощи.

Спасатели прибыли к зданию и установили, что пожара не было, работала газовая горелка, сообщила пресс-служба.

Как передавало ИА Регнум, 3 апреля в Нижегородском районе Москвы произошло возгорание в складском помещении. Площадь пожара составляла до 200 кв. м. Данные о пострадавших не поступали.

30 марта огонь вспыхнул в здании многофункционального библиотечного комплекса кампуса МГТУ на 2-й Бауманской улице. Над зданием поднимался густой серый дым, людей эвакуировали. Возгорание локализовали на площади 40 кв. м. Пресс-служба вуза отметила, что угрозы для жизни или здоровья студентов не было, пожарные оперативно прибыли на место.