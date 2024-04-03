Москва, 3 апреля, 2024, 17:55 — ИА Регнум. Площадь пожара в Нижегородском районе Москвы возросла до 200 кв. метров, сообщил источник ИА Регнум.

Кадр из видео

Ранее в этот день стало известно, что возгорание произошло в здании по адресу Смирновская улица, дом 4, строение 2. Как отмечал собеседник агентства, изначально площадь пожара составляла порядка 50 кв. м.

Как стало известно, загорелось складское помещение. Внутри здания продолжается горение стеллажей для хранения товаров маркетплейса. На месте работают пожарные. Данные о пострадавших не поступали.