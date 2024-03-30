Москва, 30 марта, 2024, 12:58 — ИА Регнум. Возгорание на кровле одного из корпусов МГТУ имени Н. Э. Баумана в Москве оперативно локализовано, сообщил 30 марта источник ИА Регнум в оперативных службах.

МЧС России. Кадр из видео

Он уточнил, что пожарные примерно через десять минут после прибытия локализовали возгорание на площади 40 кв. м. По предварительным данным, в корпусе горел чердак.

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Ранее ИА Регнум сообщало, что в здании бывшей химической лаборатории Императорского Московского технического училища (ИМТУ) по адресу 2-я Бауманская улица, дом 10 вспыхнул пожар. Над корпусом поднимался густой серый дым, людей эвакуировали.

Химлабораторию ИМТУ в 2016 году включили в перечень выявленных объектов культурного наследия Москвы. Строительство велось в 1898–1899 годах по проекту архитектора Льва Кекушева, одного из крупнейших столичных мастеров стиля модерн.

В феврале 2024 года мэрия Москвы объявила о завершении реставрации здания химлаборатории. Отмечалось, что в корпусе разместится многофункциональный библиотечный комплекс кампуса МГТУ.